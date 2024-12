‘Preservar a Amazônia é uma responsabilidade compartilhada’, diz Ursula na Cúpula do Mercosul

Em discurso na Cúpula do Mercosul nesta sexta-feira (6), Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, afirmou que, apesar do esforço do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para “preservar a Amazônia”, a floresta é uma "responsabilidade compartilhada". Von der Leyen destacou que o acordo firmado entre Mercosul e União Europeia será positivo, já que os investimentos respeitarão o “patrimônio natural” que o bloco sul-americano possui. Ela também reforçou que as alianças econômicas beneficiarão ambas as partes.