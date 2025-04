Incêndios também podem representar um sinal de alerta para o Pantanal, segundo especialista

Em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (16), Daniel Vargas, coordenador de pesquisas e projetos sobre clima e transição verde na FGV (Fundação Getulio Vargas), comenta que, apesar da diminuição dos focos de incêndio na floresta amazônica em comparação ao ano passado, as enchentes na região têm atingido níveis preocupantes em 2025.



Vargas explica que, com a redução das queimadas, o chamado inverno amazônico — período no qual a floresta conta com maior volume de chuvas — tem colocado mais regiões em estado de alerta devido ao risco de inundações . “No estado do Amazonas, 20 municípios estão em situação de alerta ou de emergência em função da elevação dos rios e das águas”, alerta.



O especialista ressalta que as secas devem migrar para outros biomas brasileiros, como o cerrado e o Pantanal , o que exige que autoridades de estados afetados, como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, estejam mais bem preparadas para as emergências ambientais.