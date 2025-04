Nos unimos ao governo e ao Ibama para enfrentar a seca, diz presidente do Instituto Homem Pantaneiro

"Nos juntamos ao governo de Mato Grosso, ao Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e ao Ministério do Meio Ambiente para fazer um planejamento estratégico para enfrentar a seca ", diz o presidente do Instituto Homem Pantaneiro, Ângelo Rabelo, em entrevista ao Conexão Record News , nesta terça-feira (8).



O Brasil vai enfrentar uma nova temporada de estiagem em 2025, segundo dados divulgados pelo Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais). Com o maior risco no Pantanal, o Ministério do Meio Ambiente assinou, em fevereiro, uma portaria declarando emergência ambiental em áreas vulneráveis a incêndios florestais, para evitar a crise de 2024.



"O Rio Paraguai já nos dá um alento melhor do que os últimos cinco anos, e torcemos para que isso permaneça, porque contribui para o abastecimento de bacias que estavam secas desde o ano passado. 2024 foi um ano crítico na história do Pantanal", conclui o presidente.