Bens no exterior: o que muda na declaração do Imposto de Renda? Record News|Do canal Record News no YouTube 19/03/2025 - 22h30 (Atualizado em 20/03/2025 - 12h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O prazo de entrega de Imposto de Renda teve início às8h da manhã de segunda-feira (17), os contribuintes têm até o dia 30 de maio para fazer o envio das informações, aqueles que ultrapassarem essa data estarão sujeitos a uma multa mínima de R$ 165, 74, que pode subir a até 20% do imposto devido. As restituições serão pagas em cinco lotes, com o primeiro em maio e o último em setembro. Sobre o assunto, conversamos com o coordenador da Comissão Nacional do Imposto de Renda do Conselho Federal de Contabilidade, Adriano Marrocos.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

‌



X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.