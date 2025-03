Casos de Covid-19 aumentam 80,4% no pós-carnaval deste ano Record News|Do canal Record News no YouTube 20/03/2025 - 17h17 (Atualizado em 20/03/2025 - 18h08 ) twitter

Os casos de Covid-19 registrados no Brasil aumentaram 80,4% nos dias seguintes ao Carnaval deste ano. Segundo dados do Ministério da Saúde, na semana epidemiológica que compreende o período de 23 de fevereiro a 1º de março, foram confirmados 6.354 casos no país. Já na semana epidemiológica seguinte, encerrada em 8 de março, o número de casos saltou para 11.467.

