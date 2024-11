Lula recebe declaração final da cúpula do G20 Social; evento mobilizou quase 200 mil pessoas

O presidente Lula recebeu hoje (16) a declaração final da cúpula do G20 Social. O documento traz sugestões de medidas urgentes para o futuro do planeta, como ações de combate à fome, à pobreza e de enfrentamento às mudanças climáticas. No dia de encerramento do G20 Social, um evento pioneiro no planeta, pessoas, representantes de instituições, de ongs e da sociedade civil organizada participaram de plenárias e discutiram temas importantes. Até o fim do evento, serão cerca de 200 mil pessoas; a maioria vindo de outros estados e de outros países.