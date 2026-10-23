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Arábia Saudita expande fábrica de mísseis balísticos

País quer ter equipamentos mais potentes para dissuadir ataques do Irã e enfrentar Houthis

Conexão Record News|Do R7

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A Arábia Saudita está expandindo sua fábrica de mísseis balísticos com o objetivo de produzir armamentos mais potentes.

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