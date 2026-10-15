Logo R7.com
RecordPlus

Houthis lançam mísseis contra palácio presidencial do Iêmen

Complexo abriga sede do governo no sul do país

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

Fontes de segurança afirmaram que o grupo rebelde houthis lançou mísseis nesta quinta-feira (15) contra o Palácio Presidencial de Áden, capital provisória do governo do Iêmen. País é vizinho à Arábia Saudita.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Guerra
  • Iêmen
  • Irã
  • houthis

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.