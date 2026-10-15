Houthis lançam mísseis contra palácio presidencial do Iêmen

Fontes de segurança afirmaram que o grupo rebelde houthis lançou mísseis nesta quinta-feira (15) contra o Palácio Presidencial de Áden, capital provisória do governo do Iêmen. País é vizinho à Arábia Saudita.



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