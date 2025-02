Atualização no CadÚnico visa o combate a fraudes e melhora nos serviços

O Governo Federal anunciou, nesta semana, uma atualização do Cadastro Único , porta de entrada para mais de 40 programas sociais. As mudanças, que vão permitir a ligação automática do CadÚnico com as bases de dados nacionais, fazem parte de iniciativa para fechar o cerco a fraudes e melhorar os serviços. O economista Ricardo Buso, em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (24), explica as mudanças por trás do beneficiário e a importância da medida do governo.