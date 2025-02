Governo lança cabos de fibra ótica nos rios da Amazônia para levar internet a regiões isoladas

O governo federal está lançando 12 mil quilômetros de cabos de fibra ótica nos rios da Amazônia para levar internet a regiões isoladas. Indígenas em aldeias remotas esperam que a internet de qualidade ajude no acesso a serviços de saúde e educação. A ação faz parte do programa Norte Conectado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!