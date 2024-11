Aumento de impostos de guerra na Ucrânia vai comprometer a economia do país, diz professor

Em entrevista ao Conexão Record News nesta sexta-feira (29), o professor de direito e relações internacionais do IBMEC-RJ Lier Ferreira diz que com a chegada do inverno na Europa e o aumento de impostos que a Ucrânia impôs, a situação pode ser difícil para população . "Esforços adicionais de guerra em um contexto de contrição são sempre muito danosos para as pessoas e para a economia. Esse aumento de impostos , embora abra um caixa para a defesa, vai aumentar a inflação e dificultar ainda mais a vida dos cidadãos", completa.