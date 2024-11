Rússia aprova aumento de 30% nos gastos militares para 2025

A Câmara Alta do Parlamento russo anunciou, nesta quarta-feira (27), um aumento de 30% nos gastos militares em 2025, chegando aos 13 trilhões de rublos (moeda local), equivalente a R$ 732 bilhões. Este valor é referente a mais de 6% do PIB do país, que terá cerca de 40% de seu orçamento comprometido no próximo ano pelas questões de defesa e segurança nacional.



“ Putin imaginava que derrotaria a Ucrânia em apenas um mês , e vemos o conflito já se arrastando por anos”, afirmou Igor Lucena, doutor em economia e relações internacionais em entrevista para RECORD NEWS nesta quarta. Lucena destacou que “por mais que a Rússia avance dentro de uma vantagem militar, não está sendo um conflito fácil ”, muito por conta do orçamento comprometido e pela falta de soldados, uma vez que mais de 10 mil soldados norte-coreanos integram o contingente militar russo “sem motivo aparente”, finalizou o economista.