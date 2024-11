'Bancos não querem assumir risco': portabilidade do saldo devedor de crédito ainda gera polêmica

Os bancos não querem assumir o risco da operação de portabilidade do saldo devedor de crédito, afirmou o professor de economia Renan Silva, em entrevista à RECORD NEWS nesta terça-feira (22). A medida, que entrou em vigor há três meses, permite que os clientes transfiram a dívida do cartão de um banco para o outro com juros mais baixos, porém, as grandes instituições financeiras do país ainda não a aceitam.



Segundo o especialista, alguns bancos alegam dificuldade no campo de interpretação da norma e da implementação da tecnologia. “Essa é uma operação que gera pouco interesse para as instituições financeiras , os usuários não têm uma garantia real para oferecer aos bancos e os juros são muito elevados”, explicou Renan, que ainda ressaltou que os bancos não são obrigados a adotar a medida.