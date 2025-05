Análise: qual o impacto até agora da medida do governo para baratear alimentos?

A medida do governo brasileiro de zerar os impostos da importação de alimentos completará dois meses no dia 14 de maio. Entre os alimentos estão carne, açúcar, café, óleo, macarrão e outros produtos pressionados pela inflação.



Em entrevista ao Conexão Record News , o economista e professor da FAC-SP (Faculdade do Comércio de São Paulo), Rodrigo Simões, afirma que a estratégia do governo tem um resultado imediato, mas não é de grande relevância.



Apesar de haver benefícios para a população, como a redução de preços a curto prazo, alívio na inflação e no IPCA, existem desafios, como a criação de uma competitividade maior entre produtos internacionais e nacionais, podendo prejudicar os produtores brasileiros. Ele complementa que há um conflito de preços e que o governo deve avaliar com calma a medida.