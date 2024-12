Brasil tem pouco incentivo para quem apoia o desenvolvimento sustentável, diz especialista

Existe pouco incentivo e baixo reconhecimento econômico para quem apoia o desenvolvimento sustentável no Brasil , disse o especialista em políticas públicas Daniel Vargas em entrevista à RECORD NEWS nesta segunda-feira (2). Segundo ele, o país já é relativamente sustentável, mas ainda deve reduzir os impactos ambientais das atividades econômicas e remunerar quem está contribuindo para isso. “O desafio é que a gente crie mecanismos de reciclagem para os produtos. Hoje, por exemplo, menos de 10% do plástico do mundo é reciclável. Então, lidar com esse problema é um passo fundamental para organizar uma economia não poluente e que não gere impactos no meio ambiente”, explicou Vargas.