Conheça o projeto que leva energia limpa a mais de 11 mil pessoas em vilas isoladas da Amazônia

Um projeto inédito realizado por estudantes da Universidade Federal do Pará tem levado energia limpa para mais de 11 mil pessoas em comunidades isoladas da Amazônia . Sem iluminação pública, os vilarejos dependem da energia gerada a partir do óleo diesel ou por meio de placas solares, ficando no escuro à noite.



Diante desse cenário, os alunos criaram um poste sustentável feito de tubos de PVC (Policloreto de Vinila), que geram luz a partir da energia captada por painéis solares. A reserva proporciona até oito horas de iluminação .



A próxima etapa da iniciativa é gerar eletricidade com biocombustível feito a partir do óleo de cozinha usado, podendo, assim, contemplar mais comunidades.