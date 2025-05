Reciclagem criativa: lixo plástico gerado em celebrações vai virar casa flutuante na Holanda

Após o “Dia do Rei” — comemorado no último domingo (27), data do aniversário do rei dos Países Baixos, Guilherme Alexandre —, a cidade de Amsterdã, na Holanda, enfrenta um grande desafio com o excesso de lixo plástico gerado durante a celebração.



Para enfrentar o problema, uma empresa mobiliza anualmente cerca de 250 voluntários para limpar os canais da cidade. Neste ano, a iniciativa ainda conta com um projeto inovador: a construção de uma casa flutuante feita com o material recolhido das águas.



A organizadora do evento destaca que, embora o feriado seja marcado por uma grande festa, ele também gera um enorme impacto ambiental . Segundo ela, a ação vai além da limpeza, pois busca conscientizar a população sobre os danos causados pelo lixo e transformar os resíduos em soluções criativas.