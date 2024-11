Brasil vive 'armadilha' e não consegue conciliar geração de emprego com inflação, diz economista

“O Brasil vive uma armadilha em que qualquer crescimento econômico um pouco maior impacta na inflação”, disse o economista Ricardo Buso, em entrevista à RECORD NEWS nesta sexta-feira (22). Ele falou sobre a queda na taxa de desemprego em sete estados nacionais. Segundo Buso, o país está próximo do que seria considerado "pleno emprego", porém “a inflação ameaça a meta e o movimento de alta nos juros já começou”. Segundo a Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) divulgada nesta sexta-feira (22), essa queda no índice de desemprego ocorreu no terceiro trimestre de 2024.