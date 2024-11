'Estamos no caminho certo', afirma economista sobre queda de 6,4% da taxa de desemprego

Embora 7 milhões de pessoas ainda estejam desempregadas, “o recuo da desocupação em 6,4% no Brasil é motivo de comemoração”, comenta Mauro Rochlin, economista e professor da Fundação Getúlio Vargas, em entrevista ao Conexão Record News, nesta quinta-feira (31). Dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) apontam que 103 milhões de pessoas estão empregadas. Já a taxa de informalidade beira quase 39%. “Estamos no caminho certo”, ressalta. “É um recorde histórico em direção do pleno emprego ”, completa.