Serasa alerta para novo golpe que oferece falsas negociações de dívidas

A Serasa , uma das principais empresas de análise de crédito do Brasil, emitiu um alerta em todo o país para um novo golpe que coloca em risco as finanças de indivíduos que já enfrentaram a inadimplência .



Criminosos usam o nome da organização para conseguir informações pessoais e financeiras dos consumidores, oferecem falsas negociações aos indivíduos e até geram boletos para o pagamento de dívidas fictícias.



Segundo o especialista em inteligência de dados, Eduardo Ramalho, existem três medidas para evitar as fraudes : o processo educativo, que deveria começar nos primeiros anos de escola; a averiguação por parte de instituições financeiras sobre a regulação das empresas que estão recebendo os pagamentos; e a criação de sistemas mais robustos de prevenção a golpes pelas empresas credoras.



“A fraude impacta a população de uma forma geral, mas ela está concentrada em pessoas mais vulneráveis, que são os idosos, pessoas de baixa renda e de baixa escolaridade”, explica Ramalho.