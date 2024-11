'Chegou ao Brasil com certo atraso', analisa especialista sobre pedágio eletrônico

O Contran (Conselho Nacional de Trânsito) aprovou uma nova regulamentação nesta segunda-feira (14) sobre o pedágio eletrônico , que não requer cabines de cobrança, nem tags (dispositivo eletrônico que permite o pagamento automático). Com a nova resolução, o prazo para pagar a tarifa é maior, e o pagamento é feito apenas pelo trecho percorrido. Em entrevista à RECORD NEWS nesta terça (15), o diretor do FGV Transportes, Marcus Quintella, afirmou que "é um avanço tecnológico". "Chegou ao nosso país com certo atraso; o Chile, por exemplo, já vem praticando isso há mais de dez anos. Na Europa e na Ásia também. É uma tecnologia que proporciona mais fluidez para o tráfego", explicou.