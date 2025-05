'Fui obrigado', afirma homem que abrigou integrantes do Comando Vermelho fugitivos de Mossoró (RN)

Em fevereiro de 2024, Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça, criminosos ligados ao Comando Vermelho , fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró. Com suporte da organização, eles permaneceram por oito dias em um sítio em Baraúna (RN). Em entrevista à jornalista Paloma Poeta, o dono do imóvel, Ronaildo da Silva Fernandes, afirma que foi obrigado a ceder o local e que ainda vive com medo.



Na sequência, os fugitivos seguiram para a Ilha do Mosqueiro e Marabá, ambas no Pará. A prisão aconteceu durante uma perseguição na BR-222, sobre o Rio Tocantins, no início de abril de 2024. As investigações indicam que as ordens partiam de criminosos abrigados em favelas do Rio de Janeiro.



Durante as apurações, a polícia identificou João Carlos de Almeida Bezerra, que continua foragido e é apontado como o mentor da fuga e responsável pelo tráfico de armas e drogas entre o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Norte.