OAB lança plataforma de verificação de dados de advogados após alta em golpes

Em meio ao crescimento do chamado “ golpe do falso advogado ”, a OAB (Ordem Brasileira dos Advogados) lançou uma plataforma online para confirmar dados de profissionais ligados à instituição. Na ferramenta, chamada ConfirmADV, o cliente precisa informar o número de inscrição do advogado, estado de atuação e o e-mail recebido. Logo em seguida, a solicitação é enviada ao profissional, que tem 5 minutos para confirmar a identidade.



São Paulo foi o estado com mais vítimas do golpe em 2024, com 1.600 denúncias. Ricardo Vieira, advogado especialista em proteção de dados, orienta quais medidas devem ser tomadas pelas vítimas. “Fazer um boletim de ocorrência, entrar em contato com o advogado que está cuidando da causa para ver o que pode ser feito, solicitar devolução em casos de fraude envolvendo Pix”, diz o especialista.