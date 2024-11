Coreia do Norte pode pedir tecnologia nuclear à Rússia em troca da ajuda militar, diz professor

Vitelio Brustolin, professor de relações internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard, disse, em entrevista ao Conexão Record News , que Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte , pode solicitar tecnologia nuclear à Rússia em troca do apoio militar. “A Coreia do Norte possui, atualmente, cerca de 50 ogivas nucleares. Mas busca tecnologia para que seus mísseis possam atravessar o Oceano Pacífico e, assim, atingir o território dos Estados Unidos”, explica o especialista. Brustolin ainda afirma que o envolvimento da Coreia do Norte e da Coreia do Sul na guerra da Ucrânia marca uma nova etapa do conflito.