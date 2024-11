Ataque russo mata uma pessoa e deixa 14 feridos na Ucrânia

Um ataque russo matou uma pessoa e deixou 14 feridas na Ucrânia. Além disso, o bombardeio destruiu 30 casas na cidade de Zaporizhzhia, no sul do país. O Exército da Rússia também usou drones contra Kiev. Nesta quinta-feira (24), o presidente russo, Vladimir Putin , deve se encontrar com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, após a cúpula dos Brics .