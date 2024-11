'Fase mais perigosa': Rússia avança e toma 196 km² do território ucraniano em uma semana

O Exército da Rússia fez o avanço semanal mais rápido do ano e conquistou 196 km² do território ucraniano, nos dias 20 a 27 de outubro. Segundo os oficiais russos, a ‘guerra está na fase mais perigosa ’. Entre os territórios tomados está parte das cidades de Vuhledar e Pokrovsk, região de Donbas, no leste da Ucrânia .