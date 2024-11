Cúpula do G20: aeroporto do Galeão espera aumento de 87% no número de voos durante evento

Às vésperas do G20 , o Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, na zona norte do Rio de Janeiro, espera um aumento de 87% no número de voos entre 14 e 20 de novembro. O local será a principal porta de entrada para líderes mundiais, que irão se encontrar para discutir assuntos econômicos, ambientais e políticos. Além dos 2.000 voos previstos, é esperada a movimentação de 326 mil pessoas pelo aeroporto, o que representa um aumento de 68% em relação ao mesmo período no ano passado.



A Cúpula de Líderes do G20 acontece nos dias 18 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro, e terá a participação de 19 países membros, mais a União Africana e a União Europeia.