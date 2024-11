'Discurso de Kamala mostra que ela não ficou contente com declaração de Biden', analisa especialista

Kamala Harris teve que se posicionar sobre a fala do presidente Joe Biden , que afirmou que o único “lixo flutuante” são os apoiadores de Donald Trump , em resposta a um humorista que participou do comício dos republicanos no último domingo (27). Em entrevista ao Conexão Record News , Bruno Pasquarelli, doutor em ciência política e professor da Universidade Federal de Campina Grande, analisou a posição da candidata democrata, Kamala Harris. “A popularidade de Biden continua em baixa, e, por mais que a declaração dele tenha sido duvidosa, ela já saiu na defensiva, buscando afirmar que vai governar para todos. O discurso dela mostra, claramente, que ela não ficou nada contente com a declaração de Biden”, disse Bruno.