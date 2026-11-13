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Donald Trump diz que EUA não precisam de acordo com o Irã

Ele pediu que vice-presidente concentrasse a atenção total em casos de corrupção interna

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que o país não necessita de um acordo com o Irã.

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