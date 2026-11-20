O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um balanço sobre a viagem à Ásia. Ele destacou o encontro com Xi Jinping, presidente da China, e Vladimir Putin, presidente da Rússia.



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