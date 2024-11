‘Educação é a base da transformação’, diz especialista sobre importância da educação ambiental

“A educação é a base da transformação da sociedade”, disse Vitor Vittorio, especialista em meio ambiente, quando questionado sobre a importância da educação ambiental nos dias de hoje . “Informar as gerações futuras sobre a importância da sustentabilidade, cria na sociedade mais consciência”, reiterou o especialista ao abordar as ações de incentivo à preservação do meio ambiente e reutilização de recursos visando um futuro mais sustentável, aliado às métricas de ESG e dos objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda de 2030 da ONU.