Mancha de óleo se forma no rio Caeté, no Pará, após embarcação afundar

Após uma embarcação virar e afundar na última segunda-feira (5) no rio Caeté, no Pará , houve vazamento de combustível e uma mancha de óleo se formou nas águas. O acidente aconteceu quando o barco estava sendo preparado para a pesca em alto-mar, os trabalhadores conseguiram perceber a entrada de água no veículo e conseguiram se salvar, sem feridos.



No momento do acidente, o tanque já estava com 20 mil litros de diesel. Ainda não se sabe, porém, o volume de combustível que vazou.



Em uma nota enviada à RECORD NEWS, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade afirmou que um auto de infração foi entregue ao dono da embarcação. A pasta ainda comentou que as equipes de fiscalização e monitoramento estão no local e seguem acompanhando o caso em parceria com os demais órgãos responsáveis.