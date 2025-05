Combate à emergência climática exigirá mais de R$ 34 trilhões em investimentos até 2030

A mobilização necessária para enfrentar a emergência climática exigirá cerca de US$ 6 trilhões (R$ 34,2 trilhões, na cotação atual) em investimentos até 2030, mostram dados da Comissão Global sobre Economia e Clima.



No Brasil , o Fundo Clima aprovou, no último mês, um orçamento de R$ 11,2 bilhões em investimentos para 2025. Os recursos serão aplicados em projetos de mitigação e adaptação que contribuam para proteger a população dos efeitos da emergência climática em todo o país.