Enem 2024: entenda o que muda na correção quando uma questão é anulada

Em entrevista à RECORD NEWS, nesta segunda-feira (11), Erik Anderson, especialista em legislação educacional e inspeção escolar, comenta o segundo dia do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) , que aconteceu neste domingo (10), e a possível anulação de uma questão. Segundo o professor, especialistas da área de física estão debatendo um dos resultados, pois seria um número que “feriria as leis da física”. Nesse caso, se a questão for anulada , o participante deixa de ser avaliado em 45 itens e passa a ser em 44. “O que acontece com a nota do estudante é absolutamente nada, ninguém vai ser nem beneficiado, nem prejudicado”, explica.