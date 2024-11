Entenda como os conflitos internos da Turquia podem prejudicar a paz no Oriente Médio

“Se a Turquia estiver envolvida em conflitos internos, o Oriente Médio perderá um grande aliado para a construção da paz ”, avalia Lier Ferreira, pesquisador da Universidade Federal Fluminense, em entrevista ao Conexão Record News . Nesta sexta-feira (25), o Partido dos Trabalhadores do Curdistão, considerado um grupo terrorista pelo país, assumiu a autoria dos ataques a uma empresa aeroespacial estatal . As forças militares revidaram com ações contra as bases do grupo na Síria e no Iraque. Ferreira explica que a Turquia “é um país fundamental nas negociações pelo fim da guerra por ser uma forte conexão entre a Ásia e a Europa”.