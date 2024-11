Oriente Médio: ‘Não há acordo de paz duradouro sem a presença das superpotências’, diz especialista

Os Estados Unidos, a Rússia e a China são “peças fundamentais para a efetividade e durabilidade dos acordos de paz nas guerras por todo mundo”, de acordo com Lier Ferreira, pesquisador da Universidade Federal Fluminense. No Oriente Médio, por exemplo, o grupo terrorista Hamas estaria em busca da ajuda da Rússia para pressionar a autoridade palestina a estabelecer um governo no pós-guerra. Ferreira avalia que, historicamente, “os americanos são mais alinhados a Israel, enquanto os russos tem influência no Irã ”.