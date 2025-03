Entenda como uma recessão nos EUA pode afetar o resto do mundo

Os sinais de recessão na economia americana geram apreensão no mundo, segundo o economista Rodrigo Simões. Em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (17), ele explica como uma retração nos Estados Unidos impacta outras potências, como o Brasil.



Simões destaca os EUA como principal comprador das dez maiores economias globais. Anualmente, US$ 1,5 trilhão (aproximadamente R$ 8,5 trilhões na cotação atual) é gasto com importações — com mais de US$ 500 bilhões (R$ 2,8 bilhões na conversão) por ano destinados apenas à China . Ele ressalta que essa interdependência econômica pode gerar um efeito cascata e prejudicar vários países.



O economista também aponta a dívida pública dos Estados Unidos como uma fonte de preocupação para investidores — o montante atingiu US$ 35 trilhões (R$ 198,4 trilhões) em apenas uma década. Essa instabilidade gera desconfiança entre credores, que questionam a capacidade do país de honrar com os empréstimos.