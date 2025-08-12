Logo R7.com
Avião perde o controle, bate em outro e provoca incêndio nos Estados Unidos

Ocupantes de um dos aviões conseguiram sair sozinhos; a outra aeronave estava vazia

Hora News|Do R7

Um avião de pequeno porte perdeu o controle ao pousar e colidiu com outra aeronave em Montana nesta segunda-feira (11).

O impacto gerou um incêndio que se espalhou pela pista e por uma área de grama próxima. Quatro ocupantes do avião conseguiram sair sozinhos; dois apresentaram ferimentos leves. A aeronave atingida estava vazia. As equipes de emergência controlaram o fogo rapidamente.

