Suspeito em fuga fica sem gasolina na moto roubada e é capturado pela polícia; veja
Homem tinha mandados de prisão em aberto e carregava drogas; caso aconteceu nos EUA
No estado do Colorado, nos Estados Unidos, um homem com uma motocicleta roubada foi perseguido pela polícia; o que ele não esperava era que a gasolina da motocicleta acabasse e ele precisasse arrastar o veículo para tentar fugir.
Sua estratégia não foi eficaz e ele acabou sendo preso. Segundo as autoridades, o suspeito tinha mandados de prisão em aberto e estava portando drogas.
