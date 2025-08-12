Suspeito em fuga fica sem gasolina na moto roubada e é capturado pela polícia; veja

No estado do Colorado , nos Estados Unidos , um homem com uma motocicleta roubada foi perseguido pela polícia; o que ele não esperava era que a gasolina da motocicleta acabasse e ele precisasse arrastar o veículo para tentar fugir.



Sua estratégia não foi eficaz e ele acabou sendo preso. Segundo as autoridades, o suspeito tinha mandados de prisão em aberto e estava portando drogas.