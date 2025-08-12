Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Record News

Estados Unidos


Suspeito em fuga fica sem gasolina na moto roubada e é capturado pela polícia; veja

Homem tinha mandados de prisão em aberto e carregava drogas; caso aconteceu nos EUA

Hora News|Do R7

No estado do Colorado, nos Estados Unidos, um homem com uma motocicleta roubada foi perseguido pela polícia; o que ele não esperava era que a gasolina da motocicleta acabasse e ele precisasse arrastar o veículo para tentar fugir.

Sua estratégia não foi eficaz e ele acabou sendo preso. Segundo as autoridades, o suspeito tinha mandados de prisão em aberto e estava portando drogas.

  • roubo
  • estados-unidos
  • Gasolina
  • Polícia

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.