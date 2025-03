Discurso de Trump realinhou planos de investidores, diz economista

O especialista Miguel Daoud explica a alta do dólar após comentários do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre a economia americana. Em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (11), Daoud analisa que a previsão do líder estadunidense gerou cautela entre os investidores.



Trump admitiu, nesta segunda-feira (10), que sua agenda comercial pode gerar desafios antes que o país comece a crescer. Para Daoud, a fala trouxe preocupação dos setores econômicos e contribuiu com a baixa de diversas empresas na bolsa americana, gerando um prejuízo em torno de U$ 1 trilhão (cerca de R$ 5,8 trilhões na cotação atual).