Estados Unidos anuncia novas sanções contra empresas ligadas ao grupo terrorista Hezbollah

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou, nesta quarta-feira (16), novas sanções contra empresas e indivíduos ligados ao grupo terrorista Hezbollah . A ação atingiu quatro instituições sediadas no Líbano , que eram usadas para ocultar vínculos com o grupo. De acordo com informações, a equipe financeira dessas empresas era responsável por criar e operar projetos comerciais no país, muitos deles financiados pelo Irã. As três pessoas sancionadas estavam envolvidas na produção e na venda de uma droga conhecida como captagon — responsável por financiar o regime do presidente sírio, Bashar al-Assad, e seus aliados.



Em entrevista à RECORD NEWS, Vladimir Feijó, analista internacional, afirma que essas sanções não devem produzir grandes efeitos, pois grande parte do financiamento dos terroristas vem de bancos e governos do Oriente Médio. “Mas é uma demonstração de que estão tentando cortar qualquer chance de sobrevida dessas entidades”, explicou ele.