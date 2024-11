Israel diz ter destruído 140 alvos do grupo terrorista Hezbollah no Líbano em 24 horas

As Forças de Defesa de Israel afirmaram ter destruído 140 alvos do grupo terrorista Hezbollah no Líbano em 24 horas. Na capital do país, Beirute, ataques aéreos atingiram depósitos subterrâneos de armas do grupo. Segundo o Exército israelense , as operações foram realizadas com o apoio do serviço de inteligência, que procurou minimizar o risco de ferir civis.