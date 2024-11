Bombardeio israelense mata prefeito e mais 15 pessoas no Líbano Ataque do Exército teve como alvo a cidade de Nabatiye e contou com nove mísseis, ao longo de 30 minutos

Jornal da Record News|Do R7 17/10/2024 - 11h34 (Atualizado em 17/10/2024 - 11h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share