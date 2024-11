Estados Unidos pede que Israel melhore condições humanitárias em Gaza

O governo dos Estados Unidos pediu que Israel melhore as condições humanitárias na Faixa de Gaza . O pedido foi feito por meio de uma carta assinada pelo secretário de Estado, Antony Blinken, e pelo secretário de Defesa, Lloyd Austin. No texto, os representantes afirmaram que os americanos estão preocupados com a situação e pedem ações urgentes. A Casa Branca também deu um prazo de 30 dias para que o problema seja resolvido, ameaçando suspender o envio de armas. Em resposta, Israel informou que 9.000 toneladas de ajuda humanitária entraram no território palestino apenas em outubro.