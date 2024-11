Israel mata líder de operações de drones do grupo terrorista Hamas, na Faixa de Gaza

O Exército de Israel matou, nesta quarta-feira (16), o líder de operações de drones do grupo terrorista Hamas , na Faixa de Gaza . O criminoso era responsável por direcionar ataques contra Israel e suas tropas no território palestino. Em novos bombardeios, Israel avançou ainda contra bases do grupo terrorista Hezbollah no Líbano , destruindo 140 alvos nas últimas 24 horas.