Três ônibus explodem em Israel; suspeita é de um ataque terrorista

Três bombas explodiram e duas foram desativadas em Bat Yam, cidade próxima à capital israelense, Tel Aviv, nesta quinta-feira (20). Três ônibus que estavam vazios explodiram, sendo dois no mesmo minuto e em estacionamentos diferentes, e outro depois, mas em outra região. Mais dois artefatos foram encontrados e desativados pela polícia. Ainda não há relato de feridos.



Segundo as autoridades, as bombas contavam com temporizadores, o que reforça a suspeita de um ataque terrorista. O primeiro-ministro de Israel , Benjamin Netanyahu, disse que vai avaliar a situação de segurança. O caso ocorre no mesmo dia em que o grupo terrorista Hamas devolveu os corpos de quatro reféns , que haviam sido sequestrados.