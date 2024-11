'G20 teria sido a melhor oportunidade para negociar a paz entre Rússia e Ucrânia', diz especialista

A cúpula do G20, marcada para os dias 18 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro, seria a “melhor oportunidade para tentar articular o início do processo de acordos de paz entre a Rússia e a Ucrânia ”, de acordo com Ricardo Cabral, especialista em estratégia e segurança internacional, em entrevista para a RECORD NEWS nesta sexta-feira (18).



O presidente russo, Vladimir Putin , contudo, descartou a presença na reunião, nesta sexta-feira (18), quatro dias após a Ucrânia pedir que as autoridades brasileiras cumprissem o mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional contra ele. Cabral explica que o evento contaria com ‘os principais atores’ da negociação. “A Ucrânia sofre as consequências, mas a decisão está nas mãos dos Estados Unidos e da Rússia”.