Estados Unidos lança ataques aéreos contra terroristas Houthis no Iêmen

Os Estados Unidos lideraram uma nova ofensiva contra cinco estoques de armas subterrâneos dos terroristas Houthis no Iêmen. Os caças B-2 Spirit, utilizados pela primeira vez no conflito, possuem uma tecnologia que os torna invisíveis aos radares inimigos. Os Houthis são financiados pelo Irã e apoiados pelos grupos terroristas do Hamas e do Hezbollah na guerra contra Israel.