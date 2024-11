'Há um clima de medo nos países da Europa', afirma especialista

Em entrevista à RECORD NEWS, nesta terça-feira (26), Leonardo Trevisan, professor de relações internacionais, afirma que o clima entre os países europeus é de medo por conta das cobranças feitas pelo presidente recém-eleito dos EUA, Donald Trump, à Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) e pela ameaça que Vladimir Putin e a Rússia apresentam.



Um oficial da Otan pediu para que as empresas estejam preparadas para um cenário de guerra e se ajustem para não faltar nenhum recurso e, assim, fiquem menos vulneráveis às chantagens russas e chinesas. No momento de tensão, a Alemanha prepara inúmeros bunkers pelo país para abrigar a população e também incentiva os moradores a construir abrigos nos porões das casas.