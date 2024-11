Rússia ameaça Coreia do Sul com resposta ‘de todas as formas’ se abastecer Ucrânia com armas Governo Putin sugeriu que vizinho da Coreia do Norte avalie a situação com sobriedade e se abstenha de ‘passos imprudentes’

Internacional|Do R7 24/11/2024 - 08h56 (Atualizado em 24/11/2024 - 09h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share